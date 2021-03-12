阿里巴巴集團創辦人馬雲惹火北京當局，一手打造的商業王國淪為重點整頓對象。華爾街日報今天報導，中國主管機關考慮開出金額破紀錄的罰單，逼阿里巴巴與馬雲保持距離。

阿里巴巴發展成中國電子商務巨擘期間，馬雲與北京當局關係良好。但他去年10月在上海一場會議批評中國金融監管制度後，阿里巴巴日子開始不好過，經營第三方支付平台「支付寶」的關係企業螞蟻集團上市計畫也隨之喊卡。

報導說，中國主管機關將螞蟻集團視為金融體系面臨的風險，決心下重手整頓，螞蟻被迫做出的改變將嚴重衝擊其發展前景。

與螞蟻集團相比，阿里巴巴有望被高高舉起，輕輕放下。掌握北京高層思維的官員說，主管機關不希望擊垮一家在中國家喻戶曉、國際投資人也熟悉的科技巨擘，前提是阿里巴巴與敢言且高調的馬雲劃清界線，朝中國共產黨路線靠攏。

報導引述知情人士表示，中國反托拉斯主管機關考慮對阿里巴巴祭出破紀錄罰款，金額超越2015年以反競爭行為為由裁罰美國半導體大廠高通（Qualcomm）的9.75億美元（約新台幣274億元）。

據知情人士說法，阿里巴巴也將被要求停止名為「二選一」的作為，主管機關認定，阿里巴巴以此懲罰同時在京東等同業平台上賣產品的商家。主管機關也在考慮是否要求阿里巴巴出脫與線上零售事業無關的部分資產。這些整頓措施需要中國最高領導階層批准。

報導寫道，阿里巴巴如今面臨雙重挑戰：改正主管機關指控的反競爭行為，並追隨中國政府的政治目標。北京當局施壓反映領導階層強勢主導經濟的作風，恐削弱數十年來帶動中國成長的創新與競爭精神。

阿里巴巴被視為中國的驕傲，事業包括線上零售、娛樂、媒體和雲端運算，展現的技術創新對中國經濟極為關鍵。主管機關考慮的整頓措施不致於拖垮這家大型集團，與被視為破壞者且威脅中國金融穩定的螞蟻集團所受待遇有別。

阿里巴巴上個會計年度淨利接近200億美元，支付罰金有如花錢解決問題。部分阿里巴巴高層說，在監管變數打擊公司、員工士氣低落的情況下，就算天價罰款也能讓他們暫時鬆一口氣。

自馬雲惹火北京當局以來，阿里巴巴市值已蒸發1/4，超過2000億美元。

阿里巴巴等網路巨擘掌握大量數據和鉅額資金，影響中國民眾生活各層面，逐漸成為國家安全議題。華爾街日報先前報導，中共總書記習近平親自拍板下令螞蟻在上海與香港首次公開募股（IPO）暫停，且對多名政商關係良好的人士將因螞蟻集團上市賺進大把鈔票感到不悅。（編輯：郭中翰）1100312

(中央社)