行政院長蘇貞昌11日赴苗栗視察竹南頭份水資源回收中心，指出3年前便用前瞻基礎建設預算，進行水井挖掘等抗旱整備工作，由於提早部署，使今年水情雖較過去2次嚴重，但目前還能緊撐抗旱，呼籲全國同胞節約用水、互相體諒，共同度過旱災。

蘇貞昌表示，水非常重要，產業發展害怕「五缺」中缺水就是其一，水環境相關建設也很不簡單。降雨要靠老天爺幫忙，去年是台灣56年來首次汛期無颱風登陸，雖因此避免風災，但也因降雨量極端缺少而產生缺水情況。

蘇貞昌指出，治水相關工作繁多，包括越域引水、水管連通、水庫清淤、伏流水開拓到水井的挖掘等。他強調，3年前就用前瞻預算進行相關工程提早部署，所以今年水情雖較過去2次旱災嚴重，但到目前還能緊撐、辛苦抗旱，並非臨渴掘井。

蘇貞昌表示，台灣不僅防疫做得好，現在因為經濟好，台商回台、外資加碼、公共工程大力推動，各方面都需要大家一起合作。此次特別呼籲全國同胞立即節約用水，並在各方面也互相體諒，在維護疫情安全、經濟又能衝第一的情形下，共同努力度過旱災。

對於苗栗縣長徐耀昌現場所提卓蘭鎮灌溉及民生用水事宜，蘇貞昌指出，立委也有在立法院爭取、反映，其中引水最為重要，希望相關工程早日進行。政府願意傾全力解決地方問題，也會協助地方需要。

(時報資訊)