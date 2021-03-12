CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利5.5元，盈餘配發率約69.8％。以昨（11）日收盤價202元計算，現金殖利率約2.72％。公司將於6月7日召開股東常會。

同欣電2020年合併營收創101.78億元新高、年增達36.97％，毛利率28.45％、營益率19.7％雙創近6年高點。雖然匯損致使業外顯著轉虧，稅後淨利仍達14.5億元、年增達95.52％，每股盈餘7.88元，雙創近6年高點、並分創歷史第3高及第4高。

同欣電2021年前2月自結合併營收19.76億元、年增達55.35％，續創同期新高。投顧法人預期，同欣電3月營收可望重返11億元高檔，首季雖適逢淡季及工作天數較少影響，營收估季減中個位數百分比、仍可年增近6成。

同欣電將於19日受邀召開法說會，說明營運概況及展望。投顧法人看好同欣電在CIS晶圓重組（RW）業務成長，貢獻營收約4成的車用需求顯著回升，以及手持式超音波產品需求成長等三大動能帶動下，今年營收可望維持逾3成的強勁成長動能。

(時報資訊)