台北市錢櫃KTV林森店去年發生大火，帶走6條無辜人命，一把火也燒出安全漏洞，不禁讓人聯想起26年前的一場無情火警。1995年2月15日，顧客一如往常在台中市「衛爾康西餐廳」享受佳餚，不料樓梯附近突然竄出惡火，火勢迅速延燒，眾人倉皇逃生，最後仍有64人死亡，成為台灣史上單一建築物死亡人數最多的火災。

據了解，衛爾康西餐廳位於台中市西區台中港路二段（現台灣大道）52、54、56號上，店內除了提供餐點，也不時會有民歌手駐唱，全盛時期顧客絡繹不絕，是老一輩台中人約會的第一首選，不料26年前發生大火，釀成64人死亡、11人受傷的慘劇，一把火不僅讓昔日盛況付之一炬，也燒出消防法漏洞。

警消事後調查，火警起因為一樓吧檯炊具附近的瓦斯管線破裂，瓦斯遇到火源瞬間引燃周圍可燃材料，一方面往一樓其他部分延燒，另一方面則沿著樓梯燒向二樓；由於當時正值晚餐時間，店內人潮聚集，加上餐廳員工訓練不足，未及時疏散顧客，且起火點就在正面的主樓梯旁，導致內部人員逃生難度增加。

不僅如此，衛爾康西餐廳一、二樓逃生通道分別被磚牆及金屬浪板封死，火警發生後濃煙阻斷逃生路線，顧客因此被高達400度的烈焰和濃煙包圍，整間餐廳猶如烤爐；另一方面，餐廳旁原本是停車場及防火巷空地，業者卻以合法掩護非法，將其違法改裝成KTV，內部也沒有逃生門，種種因素釀成慘痛後果。

由於市府未善盡稽查責任，時任台中市長林柏榕因此遭監察院彈劾，休職半年，就連已故總統兼國民黨主席李登輝也被迫向全民道歉，影響巨大。至於餐廳負責人陳永津，事後拿出所有財產2400多萬元賠償，並遭法院依過失致死罪判處5年徒刑；而罹難者家屬也提出國賠訴訟，中市府須賠償每人100萬元確定。

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(中時新聞網)