在娱樂圈擁有高知名度，替不少藝人「改頭換面」的醫美名醫詹富盛，最近在個人臉書寫下千字文，沈痛呼籲媒體「不要消費遺憾」。

除了擔任選美評審，詹富盛也擔任「雲說書平台」的醫學顧問提攜後進。(戴志揚翻攝)

有「線雕教父」封號的詹富盛，四年前為熊姓婦人進行拉皮手術，不料手術出現麻醉意外而緊急送醫，延至25天後不治，詹富盛當時已與家屬和解，民刑事與行政責任早已結束，但某些媒體的錯誤報導讓他非常受傷與憤怒。

詹富盛透過自己的臉書表示，對於某些媒體惡意杜撰添加的虛構情節，這些不實報導被二次創作加以渲染，形同消費一個遺憾事件以博取點擊率。

他指出，媒體報導家屬異常低調不尋常？

事實是他與此事當事人是多年老友，事發後他即迅速溝通並取得家屬理解，也立即承擔賠償責任。家屬不願意被媒體炒作心態很正常合理，卻被莫名質疑不尋常？

另外有媒體報導說此事件是因為巨量抽脂6000～8000cc導致病患瀕死，詹富盛澄清事實上這個事件是臉部拉皮手術，完全沒有抽脂。為了澄清那是巨量體雕技術的示範教學，於是附上手術模特照片在臉書以澄清，手術模特本人甚至上來留言表示鼓勵支持。

有不少醫美界人士在詹富盛文章底下留言，「詹老大是一代豪傑，醫界大俠！對同行講義氣，對晚輩提攜不遺餘力。」「同樣身為醫美工作者，跟學很久了，每次跟診，詹大總是不保留地教學，設身處地的替客戶著想，我相信在技術層面他是一個絕對可靠的醫生，實在不是報導上面的這個樣子。」不少人替他加油打氣。

詹富盛多年來擔任全球城市小姐選拔大賽評審，今年台灣賽區即將開跑，協會也希望詹醫師能繼續為賽事把關，選出內外兼具的選美皇后。

(中時新聞網)