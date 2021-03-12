根據《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）發布的1項研究指出，服用維生素D3補充劑，可以使轉移性癌症以及死亡之風險降低17%，但是，維生素補充劑卻無助於降低罹患癌症的風險。

●維生素D降低癌症轉移或死亡的風險 對健康體重的癌症患者比較有用

研究人員美國波士頓Brigham婦女醫院的醫學助理教授Paulette Chandler博士表示，在所有的癌症中都可以看到，維生素D3在限制轉移或癌細胞擴散到其他器官方面的好處，在保持健康體重的研究參與者中尤其突出；研究發現肥胖症可能對維生素D產生抗藥性，也就是說維生素D降低癌症轉移或死亡的風險，對健康體重的人比較有用。

研究對象包括將近26,000人，其中大約一半每天服用維生素D3補充劑，而另一半則接受了安慰劑。從研究數據中看出，在平均大約5年的時間裡，維生素D組和安慰劑組中，大約有6%的參與者罹患了癌症，其中最常見的是攝護腺癌、乳腺癌和肺癌。

研究顯示，維生素D能降低癌症轉移或死亡的風險，但對健康體重的癌症患者比較有用。(示意圖/Shutterstock)

●在癌症患者中有高達72%的人 有維生素D缺乏症

然而，維生素D組的參與者中，有1.7%發生了轉移性疾病或死亡，而安慰劑組則為2.1%，相對風險降低了17%。此外，據研究人員表示，服用維生素D3並保持健康的體重的人，可使轉移性癌症和死亡的風險降低約40%。

維生素D缺乏症在癌症患者中相當常見，過去1項研究報告顯示，在癌症患者中有高達72%的人有維生素D缺乏症；另外，也有證據表明，較高的體內脂肪與幾種癌症的風險增加有關。因此，雖然攝取維生素D補充劑無法預防癌症的發生，但卻可以降低體重正常者罹患癌症之後癌細胞的轉移以及死亡的風險。

（圖文授權提供／健康星球）

(中時新聞網)