台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)2020全年營收再次突破30億元大關，並站上歷史高峰；稅前淨利為6760萬元、年減32.92%，EPS為1.74元；沛波董事會決議通過將配發現金股利1.2元。

沛波11日召開董事會，通過2020年度財報；2020年營收為31.15億元，年增3.41%；營業利益7121萬元，年減25.89%；稅後淨利5345萬元，年減39.69%，每股淨利1.74元，低於前一年的2.89元。

沛波總經理葉俊良表示，沛波為了提升作業效率，持續投入科技管理，將電子業供應鏈的生產、銷售、庫存管理概念導入鋼鐵業，客戶下單前已備妥原料，不僅能即時交貨給客戶、降低庫存，並提升競爭優勢，但因去年認列費用較高，導致稅後淨利較前年減少近4成，隨著鋼價連續走揚與國內工程需求釋出，鋼筋等建築用鋼前景亮麗，後市看旺。

沛波表示，台灣營建需求持續熱絡，預估鋼筋加工供給缺口至少一年還有200萬噸，目前呈現供不應求狀況，訂單能見度優於以往，展望今年業績表現將更上一層樓。

(時報資訊)