昨天是3月11日，也是日本311大地震10週年的日子，當年海嘯襲擊東北、關東和北海道地區的驚悚畫面，回想起來依舊心有餘悸，當時人在東京生活的女星艾莉絲，回想起生平首次遇到如此嚴重的地震，讓她一度以為就要跟這世界永別。

艾莉絲回憶起日本311大地震時，人在東京念書和工作，地震發生時，櫃子、書籍和碗盤全被震倒，由於強震持續長達數分鐘，讓原本顫抖躲在桌下的她，嚇得從屋內倉皇逃出，逃出屋外後，驚見沿街商店裡的食物全被搶光，餘震更多達數百次之多，首次遇到如此嚴重的地震，讓她以為就此跟這世界永別，一度試著要打電話跟奶奶道別，豈料電信通訊全被中斷，電話根本無法撥出去，原本想訂機票回台灣避難，沒想到機位早已經被搶光。

艾莉絲接著曬出311當天隨手拍下的照片，只見超商內的食物被搶購一空，車站更是擠滿要去避難的人潮，雖然已經事隔十年之久，她表示回想起來仍心有餘悸，對於當時救災英雄及伸出援手的人，她更由衷感謝這些無私給予幫助的人，也期盼爭和分歧與我們遠離，天災人禍不再。

311日本大地震與福島核災造成2萬多人死亡與下落不明，是日本二戰後最嚴重的天災，事隔十年仍有超過4萬人還在避難無法返鄉，另外災民在避難時因健康惡化等原因過世的，至今年3月9日至少有3775人。

(中時新聞網)