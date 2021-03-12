〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈辣味三杯雞飯〉，雞腿用三杯醬汁醃漬入味且均去骨，方便客人吃食。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈煮魚肉臊飯〉的肉臊，是採帶皮帶油的豬前腿肉切丁滷製，非常開胃下飯。（圖／姚舜）

「台菜的價值不該被低估」、「要讓更多年輕人喜歡台味」，抱持著「台菜復興」與「台味創新」的理念，繼〈心潮飯店〉台式餐酒館之後，永心鳳茶餐飲連鎖再創全新餐飲品牌〈永心鳳茶奶茶專門所〉，開在台北市信義區微風南山艾妥列百貨2樓的新餐廳將於3月15日正式營運，為永心鳳茶餐飲連鎖最新據點。

有別於〈永心鳳茶〉的以主食配小缽用定食型式呈現，以及〈心潮飯店〉的台式炒飯搭台味小菜，〈永心鳳茶奶茶專門所〉依舊守著「傳揚台灣喫茶美學」的品牌DNA，以各式台灣優質茶葉沖泡出的冷、熱好茶，結合精緻茶具茶器讓客人品賞，但菜單則改主攻用大碗盛裝的台味飯、麵。「大碗」？對！大碗，就像夏威夷的Poke Bowl，或日式的海鮮與牛肉丼飯，〈永心鳳茶奶茶專門所〉的主食就是「一碗好吃的飯或麵」，除台味十足、且一定飽足。

「台菜有一定的底蘊，經過整理可以『專門店』型式呈現」，永心鳳茶餐飲連鎖執行長薛舜迪表示，除了酒家菜、手路菜、阿舍菜等桌菜，或是海鮮熱炒、夜市小吃，乃至「湯湯水水」的辦桌外，台菜或「台味」應該有更多不同的表現型式，並透過不同的業態或商業模式表現，才能讓新世代年輕客人認識、理解台菜與台味，進而喜歡台菜台味，並將台菜台味視為「食尚」或「潮食」。

不少有志之士關心台菜發展，但尚流於「打高空、喊口號」、「述而不作」，出身餐飲世家且在高餐念的就是中餐的薛舜迪，卻以堅定信心與行動力，一步一步地為台菜找出更多新可能，並以新的「表情」讓台味融入新世代消費者生活中。

高雄起家的〈永心鳳茶〉2015年在高雄開出第一家店，2017年開第二間，2018年揮軍北上插旗微風信義開第三家，同年底在台北新光南西三館第四間，2019年下半年在台中勤美誠品開設第五間，2020年元月〈心潮飯店〉正式開幕。每家店賣的都是台菜與台味，卻透過不同的裝潢風格、精緻餐具器皿，呈現獨有的風格特色，並成功得到年輕世代青睞。

永心鳳茶的成功不只是吸引年輕人走進餐廳消費，另一「成就」是，它讓年輕廚師自此不覺得作台菜很Low，進而願意走進廚房為「台菜復興」與「台味創新」打拚，工作，並視為一種責任、使命，且深具榮譽感。

〈永心鳳茶奶茶專門所〉菜單上主攻台灣特色飯、麵有：〈酥炸豆乳雞飯〉、〈煮魚肉燥飯〉、〈辣味三杯雞飯〉、〈台式咖哩豬排飯〉、〈麻婆皮蛋豆腐燴飯〉、〈沙茶牛肉飯〉，以及〈五花蔥香乾拌麵〉、〈剝皮辣椒雞湯麵〉、〈海鮮鍋燒意麵〉等主食。小菜則有：〈芋泥流沙丸〉、〈鹹水雞沙拉〉、〈麻辣鴨血〉、〈虎皮手撕割包〉與〈、鳳梨豆醬烤雞翅〉等。經實際試吃，歸納整理出賣點與亮點包括：

1.每道飯、麵均源於經典味型，無論「三杯」、「沙茶」」、「鹹水」等，都是國人熟悉的台菜「味型」，並非橫空出世的自由創作，若不道地，無法通過市場考驗。

2.菜單上有2／3以上菜色是〈永心鳳茶〉沒有的新菜，且主攻南台灣風味，以清楚定位作山山差異化特色。

3.「在傳統中創新」，透過食材與醬料傳遞多元口感與層次。例如〈麻婆皮蛋豆腐飯〉的麻婆豆腐澆頭，除絞肉和板豆腐，並加了炸皮蛋丁增加風味與口感。〈煮魚肉臊飯〉則將南台灣常民美味半煎半煮的鱸魚與帶皮帶肥肉的南部肉臊組合。

4.做工細膩、體貼，方便客人吃食品嘗，且道道開胃下飯。例如〈海鮮鍋燒意麵〉的草蝦均將蝦殼去除，吃食時不必動手剝殼；〈虎皮手撕割包〉夾的〈精燉火爌肉〉不似傳統塊狀呈現而改手工拆絲，除更方便吃食咀嚼，醬汁更易均勻融合。

5.價位親民且不必擔心吃不飽，〈麻婆皮蛋豆腐飯〉228元、〈煮魚肉臊飯〉250元、〈辣味三杯雞飯〉280元、〈海鮮鍋燒意麵〉也是280元，客人可以點一杯茶飲佐餐，算下來每個人平均消費400元上下，CP值很高。

〈煮魚肉臊飯〉是以南部口味的肉臊搭配整塊半煎煮的鱸魚，還有溏心蛋和炒蔬菜，每碗250元。（圖／姚 舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉承襲台灣「喫茶美學」DNA，菜單上可以點到用台灣優質茶葉沖泡的冷、熱茶。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈沙茶牛肉飯〉所用牛肉，是美國Choice級去骨牛小排，口感柔嫩。（圖／姚舜）

〈麻婆皮蛋豆腐燴飯〉的麻婆豆腐醬是將豬絞肉煸到酥香後再加了豆豉、郫縣豆瓣醬等醬料，再與板豆腐一起炒製，非常開胃下飯。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈麻婆皮蛋豆腐燴飯〉，麻婆豆腐中加了炸過的皮蛋丁，口感風味更富層次。(圖／姚舜)

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈海鮮鍋燒意麵〉所用食材豐富多樣。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈海鮮鍋燒意麵〉所用麵條，是炸過的南部意麵。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈炸排骨〉，是以豬里肌用五香粉、肉桂、米酒、蒜泥、糖與胡椒粉醃漬後再炸，非常入味。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈炸排骨〉有相當厚度，表層酥香、肉質柔嫩，風味與口感皆誘人。（圖／姚舜）

〈虎皮手撕割包〉是「永心鳳茶」的名菜，刈包顏色是用南瓜與竹炭粉製成，內餡是手撕精燉爌肉與辣味大頭菜，澆上香氣撲鼻花生淋醬提味。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈梨山奶蓋烏龍〉，茶湯金黃透亮、滋味甘醇，與帶有海鹽的奶蓋交融，風味與口感皆迷人。（圖／姚舜）

〈永心鳳茶奶茶專門所〉的〈燕麥奶茶〉，是以紅玉烏龍茶和燕麥奶沖泡，入口帶有穀物香氣。（圖／姚舜）

除冷、熱茶品，在〈永心鳳茶奶茶專門所〉亦可喝到以茶調製的調酒，圖為〈香片茶通寧〉。（圖／姚舜）

用高腳玻璃喝用台灣優質茶葉泡出的冷泡茶，〈永心鳳茶〉優化了喝茶的體趣，也成功吸引新世代消費者。（圖／姚舜）

永心鳳茶連鎖餐飲執行長薛舜迪致力推動台菜復興，並持續以創新業態讓年經客層喜歡台味。(圖／姚舜)

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