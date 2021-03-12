美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困案，美債殖利率持穩在1.53%附近，周四美股全面上漲，道瓊、標普500指數雙雙創下歷史新高，四大指數終場漲幅介在0.58%~4.09%之間，台積電ADR則上漲近6%。

在美股漲跌互見的背景下，台股加權指數周四以上漲35點的15,947點開出，隨後台積電、台達電、國巨等電子權值指標股買盤點火，帶動指數漲幅擴大，終場加權指數收漲267.89點，以16,179.56點作收，漲幅達1.68%，成交量為3290.75億元。周四三大法人合計買超251.79億元：外資買超194.44億元、投信買超10.97億元、自營商買超46.39億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周四大盤反彈並且量增，有利暫時化解短線破底危機。

（2）、均線：指數周四收復月線(約16,066點)，下檔以5日線(約15,924點)為短線支撐。

（3）、技術指標：KD指標已轉為黃金交叉，有利短線反彈格局逐漸成形。

櫃買指數周四終場上漲1.86%，收在195.31點，順利收復10日線(約193.4點)，且月線呈翻揚向上格局。

觀盤重點，台股自年後高點16,579點(2/22)至本波最低點15,636點(3/5)，修正幅度超過900點，周四加權指數以帶量長紅收復月線，具有止跌回穩意味，後續將以回補2月26日跳空缺口(16,190-16,322點)為目標，未來選股方向，可留意短線跌深的電子權值，及IC設計、塑化、金融、工具機、自行車、高殖利率股。

(時報資訊)