高雄近來傳出多起街頭槍擊案，外界憂心港都將成「慶記」之都，民進黨立委管碧玲日前卻指出，暴力犯罪「發生數」去年是新北市最高，質疑國民黨打高雄要給新北市長侯友宜難看。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，管碧玲是吃錯藥嗎？故意以總數來比犯罪率，新北人口最多，當然「總數」會最高，羅更秀出六都犯罪數據打臉管碧玲。

羅智強今（12日）在臉書發文表示，從前新北市長朱立倫時代開始，民進黨常常會拿新北救援高雄，以「總數」做文章。最近管碧玲又如法炮製，說犯罪件數最高的是新北，這不是廢話，新北人口最多，當然「總數」會最高！

接著，羅智強指出，以每10萬人口之犯罪發生數（犯罪率）排名，台中1.31、桃園2.21、新北2.26、台北2.71、高雄2.74、台南4.26。以每10萬人口之嫌犯人數（犯罪人口率）排名，新北2.01、台中2.55、桃園4.60、高雄5.02、台北5.83、台南7.19兩項治安指標，台中、新北分居第一名，而台南都是墊底，台北和高雄，數字都不好看。

羅智強痛批，管碧玲為什麼忽然吃錯藥，故意要比較六都的犯罪率，來打臉台南市長黃偉哲呢，難道是要幫綠委王定宇逆轉勝嗎？羅認為，雙北的「犯罪率」相差不大，台北市的犯罪人口率卻超過新北兩倍以上，顯然台北市的犯罪比較有「集團性」，這是台北市長柯文哲應該要好好檢討的地方。

許多網友也在po文底下留言表示，「綠色執政只會轉移焦點帶風向，其他的都不會」、「黃偉哲比較好欺負」、「其實光比較犯罪發生總數，沒有太大意義，警政署網站還有細分犯罪種類，那個比較可以看出治安惡化情形」。

(中時新聞網)