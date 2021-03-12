美國總統拜登舉行就職以來首場黃金時段演說

美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國總統拜登於當地時間11日20時(台灣時間12日9時)，舉行就職以來首場黃金時段演說。拜登宣布，最遲於5月1日開放全美各州成年人接種新冠肺炎疫苗，而這將讓美國在獨立日也就是7月4日開放小型聚會，並使美國民眾生活「接近恢復正常」。

拜登在演說中回顧過去一年以來最艱困的時刻。過去美國民眾可和親友聚會、團聚，如今卻成了奢侈的渴望。疫情讓美國民眾經歷毀滅性的1年；包括逾50萬人喪生、經濟危機，與數百萬人失業。

但展望未來，這也是充滿希望的時刻，美國每日接種疫苗數量已達近200萬劑；甚至到5月底，每位美國成年人都享有足夠的疫苗數並接種。他期盼美國能走上康莊大道，矢言讓美國在7月4日時接近恢復正常。

拜登宣示將運用一切行政權力，使全美各州、各領地，最遲在5月初時，開放所有成年人接種疫苗；同時，以美國獨立紀念日當天為目標，讓所有美國民眾都可與家人、朋友團聚。這將是新冠肺炎大流行爆發迄今，最為大膽、激進的抗疫時間表。

此外，他也會擴大施打疫苗人員的資格，以增加疫苗接種者的人數；例如，允許牙醫、醫學院學生與獸醫為民眾接種疫苗。拜登還表示將擬定相關計畫，擴增民眾接種疫苗點的數量，讓參加聯邦藥局計畫的藥局數增加1倍、由聯邦營運的大規模疫苗接種中心數量也擴增1倍。與此同時，聯邦政府也會分配更多疫苗給低收入地區與農村地區。

拜登強調，這場與病毒的奮戰還沒結束，「我們還有很多工作要做」；「但全民團結起來，我們可戰勝大流行，我們和家人朋友可正常的歡慶7月4日，用小組的方式慶祝這個節日」。美國民眾可和家人、朋友，一起在後院來場烤肉或小型聚會。

官員解釋，總統提及的小型聚會，不代表允許多人聚集的大型活動；但卻意味著美國民眾可以再次舉行獨立紀念聚會、慶祝活動。更具體地說，美國民眾仍應避免群聚於室內，而是在開放空間、小團體式的交流活動。

最後，拜登也呼籲成功抗疫的關鍵仍有賴美國人民，民眾的行為決定能否達到7月4日解封的目標。他強調，民眾應持續保持警惕、勤洗手、戴口罩、確保社交距離，遵守疾病管制暨預防中心(CDC)的各項指示；更重要的是，人人應接種疫苗。

拜登感性的表示，「過去長達1年的黑暗隧道，盡頭之處卻有光明。我們不能放鬆警惕，也不能認為勝利必然來到」

CNN指出，目前美國新冠肺炎疫情嚴峻程度開始減緩；但每週仍有數千名美國民眾因染疫而亡。目前美國多數州正加快開放疫苗接種的腳步；以阿拉斯加為例，目前已開放16歲以上的民眾接種疫苗。

拜登簽署紓困法案，使之成為法律。(圖/路透社)

美國國家廣播公司新聞網(NBC News)則報導，這是拜登就職以來首場黃金時段演講，就在他正式簽署高達1.9兆美元紓困法案的數小時之內。該疫苗除了為美國經濟打進數十億美元的強心針，也為疫苗、檢測所與學校的開放，注入大筆資金。

(中時新聞網)