小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（12日）財經重點。

【1】科技戰現轉機 中美半導體協會 成立工作室

中美科技戰中，砲火最猛烈的半導體戰場出現轉機，中、美半導體行業協會11日宣布成立工作組，共同交流產業技術、貿易限制、出口管制方面的政策。

【2】原物料漲不停 15檔熱錢搶進

原物料股漲勢從航運、塑化、鋼鐵、造紙、橡膠，一路延續到紡織股，紡織股包括紡織股王儒鴻（1476）、化纖廠集盛（1455）等，11日股價飆出6％以上漲幅，儒鴻終場收在494.5元，創下2015年10月以來的新高價，由於原物料股整體低期尚低，短線熱錢搶進。

【3】疫後起飛 大摩看好3國股市

摩根士丹利亞洲與新興市場首席股票策略師加納（Jonathan Garner）看好疫後澳洲、印度與新加坡市場表現，指稱隨著疫苗推出、全球經濟開始重啟，上述三國將顯現強勁的成長動能。

【4】台灣恐被美列匯率操縱國 楊金龍：不會有立即影響

中央銀行總裁楊金龍11日赴立法院財政委員會業務報告，針對立委質詢台灣若被美國列入匯率操縱國的衝擊，他表示，短期內不會有立即的影響，因為列入匯率操縱國後，接下來的談判、磋商及觀察期至少需費時一、二年，期間央行也會針對三大理由爭取豁免貿易懲罰。

【5】拜登上台首次 中美4巨頭下周會面

中美雙邊關係仍有可能進一步惡化之際，雙方敲定，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將與中共中央政治局委員楊潔篪和國務委員王毅於阿拉斯加會晤，時間暫定3月18日和19日。

(中時新聞網)