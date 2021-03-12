一名家住台南的許姓男子，與住在北部的女子A女在網路認識一年多後，2人約在台南見面，當晚女方要求男方載她去找旅館投宿，但兩人進入旅館後便發生關係，A女事後前往警局報案遭到許男性侵及財物遭竊，經台南高分院法官則調查，女方至少有四次機會可求救卻沒反應，而且第一時間報案事沒說明遭性侵，僅表示錢被偷走，種種跡象只能證明兩人有發生性關係，因此判許男無罪，可上訴。

根據判決書記載，許姓男子與A女前透過臉書互相認識，雙方相約於108年3月4日在臺南見面，A女因翌日另有事情要處理，就由許男載她前往宿旅館，但許男卻藉口要聊天而拒不離去，事後雙方發生關係，但許男卻遭到女方提告。

根據法院調查，許男坦承與女ㄈ有發生關係，但雙方是你情我願，辯稱：當天房間是離櫃臺最近的房間，如果性侵，A女何以不向櫃臺求救？A女說能以line與友人聯絡，何以不直接報警？他們兩人不諳A片頻道操作，2次打電話通知服務人員進入房間幫忙調整接收頻道，為何服務人員2次進房，女方都未求救？

法院也查出，而且她與A女發生性行為後自己單獨去洗澡，A女何以不趁機求救或逃離？而A女在他離去時，第一時間係向櫃臺反應遭竊，何以完全未提到性侵？在她報警之後也未在第一時間向警察陳述遭到強暴，只說錢被偷，完全不合常情。

法官審理後認為，A女指證遭到性侵，有諸多不合理之瑕疵，且又無其他證據可佐證，難認定與事實相符。至於A女提出與友人之對話都是A女的留言，另診斷證明書也表示下體為陳舊性裂傷，僅能證明兩人有發生性行為；其餘之旅客付款明細單、現場照片及汽車旅館監視錄影器翻拍照片等證據，也只能證明被告於案發時，曾駕車投宿該旅館，均無法證明許男有施加不法手段或違反意願，因此判決無罪。

(中時新聞網)