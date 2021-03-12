美股道瓊創新高，台積電ADR漲幅逼近6%，台股11日大漲267點重返萬六之上，收在16179點，收復月線。法人表示，台股止跌回穩，技術指標黃金交叉，有利短線反彈格局成形，目標回補2月26日跳空缺口。

美股大漲，道瓊工業指數終場上漲188.57點，漲幅0.58%，收在32485.59點。標準普爾500指數上漲40.53點，漲幅1.04%，收在3939.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚329.84點，漲幅2.52%，收在13398.67點。標普500指數跟進道瓊指數攻上歷史新高點，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅直逼6%。

台股加權股價指數11日大漲267.89點，收在16179.56點，成交值新台幣3269.17億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣251.79億元，其中自營商買超46.39億元，投信買超10.96億元，外資及陸資買超194.44億元。

本土法人指出，11日加權指數帶量長紅收復月線約16066點，重返萬六之上，有止跌回穩意味，暫時化解短線破底危機，日KD技術指標轉為黃金交叉，有利短線反彈格局成形，短期以回補2月26日跳空缺口約16190點到16322點為目標。

投顧法人表示，近期美債殖利率走升引發科技股重新訂價壓力，台股短期投資氣氛偏空，不過殖利率走升通常印證景氣已從谷底翻揚步入中後期階段，將伴隨通膨增溫與利率上揚，有利經濟解封受惠股、週期性類股與金融股等企業獲利好轉，支撐長期牛市結構。

蘋果（Apple）與品牌車廠洽商合作打造Apple Car 遇到瓶頸，外電點名，鴻海集團以及加拿大汽車零配件廠麥格納（Magna）集團，最有機會與蘋果合作。

水情吃緊，水利署長賴建信、新竹市長林智堅11日與竹科上百名廠商代表座談交流，說明當前水情及政府相關應變措施，科學園區同業公會表達支持新興水源可行性評估立場。

記憶體控制晶片廠群聯去年營收與獲利同創歷史新高，每股純益44.14元，董事會11日決議每股擬配發23元現金股息。

被動元件大廠國巨去年第4季稅後獲利新台幣37.07 億元，年增314.9%，每股稅後純益7.51元；去年獲利129.8億元，年增86.9%，創歷年次高，每股稅後純益27.58元。

石英元件大廠晶技決議擬每股配息新台幣3.8元，創歷史新高，若以去年每股純益4.61元計算，盈餘配發率達82.4%。（編輯：趙蔚蘭）1100312

(中央社)