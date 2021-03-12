異業合作再添一樁！全球居家健身話題持續發燒，中華電(2412)與喬山(1736)強強聯手，宣布跨界結盟合作，透過中華電信領先寬頻、5G、資安、大數據等創新整合應用服務，結合喬山健康科技打入數位CONTENT健身產業的台灣第一個數位高科技健身鏡產品，雙強門市體驗，共同打造數位健康生態鏈，帶動兼具「智慧」與「時尚」的劃時代居家健身新風潮。

因應疫情期間居家消費需求持續成長，中華電與喬山健康科技宣布聯手布局策略合作，雙方針對通路合作、金流支付與消費點數平台服務、數位串流、雲端服務、軟/硬體開發，及5G行動、寬頻組合資費等範疇，進行全方面深度的合作計畫及聚焦銷售，共同投入資源推動健身產業界升級。

中華電總經理郭水義表示，這次與健身器材龍頭喬山攜手合作，期望結合喬山在健身領域的製造專業，開拓數位健康生態圈的各種可能性，加速推動國家健身產業界數位升級。

中華電信即日起開放20間門市體驗新概念健身魔鏡及新概念健身飛輪，搭配中華電最大頻寬、最廣涵蓋的行動5G，以及高效能傳輸的家用Wi-Fi「全屋通」，在家就能享受高品質的健身生活樂趣。

(時報資訊)