婆媳問題真難解！一名女網友比男友大了13歲，兩人交往三年想結婚，未來婆婆卻以年齡差很大而不准，甚至還趁男友不在家時，對她說出許多難聽的話，忍耐三年她終於爆發，嗆男友說以這個家庭狀況，沒有女生願意嫁給你，且跟她結婚不用婚紗和聘金，講白話點就是娶她只要五萬元而已，最後兩人溝通過後，也決議搬出去結婚。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文分享，與男友交往三年，也和對方的父母同住三年，近日男友向父母提出要和她結婚的事情，未料男友的媽媽竟因「她比男友大13歲」而不同意，甚至還趁男友不在場，對她說了一堆難聽的話，像是「我配不上他兒子」、「年紀大又同姓」以及「你不是我們家的人」等。

女網友表示，男友的爸媽不同意他們結婚，卻又同意他們交往，因為她對男友很好，但也讓她質疑這是要等到她人老珠黃再甩掉她嗎？甚至還說出如果不小心有了孩子，你們再鼻子摸摸去結婚，感覺是為了孫子才勉強接受她，讓原PO無法接受直呼，如果有小孩才要結婚，她絕對不會嫁，更不會讓男友父母看小孩，她會把小孩直接帶走。

女網友指出，未來的婆婆說了許多女人無法接受的話，還告訴她說，如果不是因為把她當作是家人，根本連話都不會跟她說，因為聽到她的聲音都要得憂鬱症、躁鬱症了，讓她氣到不行表示，這樣的婆婆誰可以接受？

女網友也嗆男友說，「以你這個家庭狀況加上你媽，沒有女人願意嫁！結婚沒有婚紗、聘金，講難聽點就是娶我花不到五萬元，我還要煮飯給你吃、洗衣服、剪指甲，連家事都是她一手包辦，要不是你對我很好，要不然我早就離開了。」

女網友後來補充表示，其實三年前男友就想跟她結婚，但男友媽覺得兩人的進展太快了，便提出可以先同居相處看看，結果因為男友是獨子，三年過去，未來婆婆仍舊放不了手，而男友覺得三年過去也不是辦法，抱著她說相信兩人會走到最後，因此最後決議搬出去結婚。

貼文引起網友討論，「分了吧！他配合你就要扛上不孝，我想妳也心疼，重點是妳想不想結婚，以前我也認為，結婚是兩個人的事情，但其實是兩家人事情」、「婚前談愛，婚後談的是責任」、「千萬不要覺得結婚出去住就好，因為一輩子都會有牽扯，還沒結婚認清是好事」。

(中時新聞網)