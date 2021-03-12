受到美股全面大漲激勵，台北股市今(12日)開盤以16241.55點開出，並持續走高，上漲逾百點，台積電ADR周四狂漲近6%，讓台積電開盤就漲6元，開在615元。

美國總統拜登11日火速簽署甫獲眾議院通過的1.9兆美元紓困法案，符合資格的美國民眾最快周末就可以領到1400美元，美股全面收高，道瓊工業指數收盤上漲188.57點，漲幅0.58%，收在32485.59點；以科技股為主的那斯達克綜合指數終場大漲329.84點，漲幅2.52%，收在13398.67點；標準普爾500指數收盤上漲40.53點，漲幅1.04%，收在3939.34點；費城半導體指數大漲117.81點，漲幅4.09%，收在2,997.13點。

台股昨日開高走高，集中市場加權股價指數以16179.56點作收，大漲267.89點，台積電收盤上漲12元，收609元，電子、傳產、金融全面走升，成交量回到3000億元之上。

法人表示，雖然美國10期公債殖利率走升趨勢明確，但在反應預期調整後應會轉趨溫和，以全球經濟活動在下半年將開始釋放，明年經濟也持續成長，股市在此波修正後，應仍正向期待。

(中時新聞網)