39歲金曲歌王林俊傑來台發展多年，去年傳出他身家至少10億，年收入約3、4億台幣，最近他從家鄉新加坡返台進行隔離生活，無聊時跟好友王嘉爾玩直播，順便介紹自己家，他自曝家中有兩個客廳，一區放有電動遊戲機台、大電視，另一區則是沙發開會區，引來王嘉爾虧：「你朋友去你家會迷路嗎？」

林俊傑先前傳出在內湖置產，砸了約4億台幣買下兩戶豪宅，打通當作在台灣的家，2017年也有媒體報導，為了工作在內湖瑞光路花了2億，買下某大樓一樓當作辦公室，可見財力雄厚。今年初林俊傑回新加坡探訪親友，最近他回到台北先進行隔離，不忘逗趣分享自己的隔離日記，昨深夜他突然開起直播，邀王嘉爾加入聊天，首度開箱傳聞中的4億豪宅。

林俊傑分享4億豪宅客廳。（圖／翻攝自 IG）

林俊傑在直播中說最近來到他隔離的第6天，工作狂的他趁機找時間寫歌、錄音，也會線上跟同事開會，其實不會無聊，充實利用隔離時光，王嘉爾加入直播後，話鋒一轉問林俊傑是否待在自己家裡，林俊傑也開始轉動鏡頭大方分享客廳，他所在的地方有電動遊戲機台，引來王嘉爾驚呼：「你家是多大，才能放下這台電動？」

林俊傑秀家中鋼琴。（圖／翻攝自 IG）

林俊傑分享開會用的客廳和家裡餐廳。（圖／翻攝自 IG）

介紹完兩個客廳不同的作用後，林俊傑又介紹客廳有鋼琴，旁邊的餐廳更有一整片落地窗，可以邊吃三餐邊觀賞台北的景色，此外還有一盞水晶吊燈，家裡也有林俊傑私下喜歡的潮流玩具跟收藏，讓王嘉爾驚訝不已，嚇傻問：「客廳旁邊還有另一個客廳嗎？oh my god！」、「你家的廁所可能跟我家一樣大」。

(中時新聞網)