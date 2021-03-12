台中一名45歲前空姐李女日前於網路控訴遭婆婆咬傷，昨（11日）上午卻在家中潑丈夫汽油縱火，夫妻兩人全身逾50%燒燙傷命危。據了解，2月間夫妻才雙雙聲請保護令，李女的保護令於8日核發，但回顧臉書內容，卻可見到9日時，李女在貼文中替丈夫平反，並向友人炫耀「我們兩個真的是彼此的靈魂伴侶可遇不可求」，態度反覆讓外界霧裡看花。

據了解，李女與丈夫是透過鸚鵡社團認識，兩人一見如故迅速墜入情網，交往五個月後於2020年5月閃婚，其臉書上也可見到多張與丈夫的甜蜜合照，未料，不到一年的時間，李女、丈夫及其公婆全都互控家暴，美好婚姻生活不復以往。

中市社會局指出，李女與丈夫均有精神科就診病史，情緒控管能力不佳，此外，李女以及丈夫在2月初雙雙互控家暴，而李女與丈夫各別聲請的保護令分別於3月4日、9日核發。

回顧事件時間軸，李女7日才在臉書爆料遭婆婆咬傷，9日前往控告婆婆公然侮辱，同日丈夫收到核發的保護令，李女則於臉書發文，大書特書丈夫的體貼與可靠，更讚他是「可遇不可求的靈魂伴侶」，而11日上午，距離該篇PO文相隔不到35小時，李女在住處縱火燒夫。

3月9日間，李女的丈夫收到法院核發的保護令，李女則在臉書發文替丈夫平反，發文35小時候，李女即在台中豐原的住處縱火燒夫。（翻攝自當事人FacebooK）

中市社會局表示，李女、楊男目前因燒傷住院治療，現階段將以救治為首要任務，將待病情穩定後，再釐清案情，並評估後續的計畫與需求；社會局也強調，因夫妻兩人皆有病史，將不會放棄持續鼓勵兩人接受醫療治療，透過服藥穩定精神狀態，同時搭配夫妻諮詢，強化夫妻溝通以減緩暴力發生。

(中時新聞網)