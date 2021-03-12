國巨(2327)公布2020年財報，受惠於併購基美(KEMET)的效益持續發揮，國巨第4季合併營收222.25億元，創下近9季新高，單季每股盈餘為7.51元，為近8季新高，累計2020年每股盈餘為27.58元，儘管全球新冠肺炎疫情未見舒緩，但客戶端需求強勁，國巨已逐步提升大中華廠區的產能利用率，審慎樂觀看待業績展望。

國巨第4季合併營收為222.25億元，較上季增加1.2%，較2019年同期增加121.9%，第4季合併毛利率為38%，較上季增加0.6個百分點，並較2019年同期增加4.5個百分點，營業利益為50.89億元，營業利益率為22.9%，較上季減少2.2個百分點，但較2019年同期增加6.1個百分點，非營業項目淨支出為9.38億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換損失9.52億元(對單季每股盈餘影響約為1.93元)、權益法認列轉投資收益0.41億元、利息淨支出0.77億元及其他淨收入0.5億元，單季稅後盈餘為37.07億元，較上季增加2.2%，並較2019年同期大幅增加314.9%，單季每股盈餘為7.51元。

國巨表示，第4季合併營業收入為近9季新高、單季每股盈餘則為近8季新高，主要是合併基美(KEMET)的併購效益持續發揮、大中華廠區的產能利用率逐步提升，以及客戶訂單需求暢旺所致；累計2020年合併營收676.72億元，年增63.8%，合併毛利率為39.4%，年增3.6個百分點，營業利益為174.82億元，營業淨利率為25.8%，年增6.4個百分點，非營業項目淨支出為14.57億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換損失14.35億元、權益法認列轉投資收益2.58億元、利息淨支出0.95億元及其他淨損失1.85億元，稅後盈餘為129.8億元，年增86.9%，每股盈餘為27.58元。

2月因逢農曆春節，工作天數減少近三分之一，國巨2月合併營收為70.06億元，較上月減少12.6%，但較去年同月增加161.1%，創下歷年同月新高，累計1到2月合併營收為150.18億元，較去年同期增加150.9%。

國巨董事會也通過發行無擔保普通公司債，發行總額不過新台幣100億元整，募得資金將用於充實營運資金、償還借款及支應業務擴展等中長期資金需求。

國巨表示，由於客戶端需求強勁，公司已逐步提升大中華廠區的產能利用率，由於全球疫情嚴峻且未見舒緩，國際貿易爭端的不確定性仍高，公司將密切關注市況，審慎樂觀應對業績及營運展望；此外，國巨將持續優化產品與客戶組合，並於終端市場及應用面呈現結構性轉變，未來營運聚焦於高階規格的車用、工業、航太、醫療及5G/IoT等利基市場。

(時報資訊)