東港高中疑集體食物中毒，逾30名學生嘔吐、腹痛掛急診。（圖／翻攝自Google）

東港高中驚傳學生疑似集體食物中毒，12日凌晨起至今陸續有人送醫掛急診，截至目前全校共213人請假，就醫人數逾132人，學生嘔吐又腹瀉、幾乎躺滿輔英醫院急診室；據悉，高中部及國中部2年級生最為嚴重，而他們11日正巧吃同一家營養午餐。

據了解，東港高中合作的營養午餐廠商共有2家，而此次嘔吐、腹瀉最嚴重的高中部與國中部2年級生，剛好在11日吃到同一家營養午餐，菜色有蝦米高麗菜、古早味肉燥等，但一切尚待衛生局採樣檢驗。

黃姓高二生表示，今天凌晨12點左右，他有聽聞同學因腹瀉掛急診，而當時他也有拉肚子的狀況，但以為只是身體不舒服，沒想到隔天起床後還是這樣，而且到校後發現許多人都有這樣的狀況，學校還為此取消升旗，發表單調查班上狀況。

「情況很不樂觀。」他說，他班上30人，同一時間就有8人請假就醫，將近1／3人有狀況，而別班的詳細狀況他不理解，但聽聞比他們班還要嚴重。

東港高中表示，截至早上9點，全校213人請假，當中到輔英醫院就醫的學生103人、安泰16人；而輔英醫院稍早表示，截至10點半為止，就醫學生總共116人，出院78，留觀33，住院5人。

東港高中說，12日清晨接獲家長通知有多位學生因嘔吐送醫後，已啟動緊急應變小組，早上6點40分由校長帶領相關同仁前往醫院了解狀況，經院方初步檢查，疑似感染性腹瀉及腸胃炎，目前已進行班級清潔及消毒，13日將進行全面性大消毒，而目前學校上課正常。

(中時 )