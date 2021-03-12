【愛傳媒陳念初專欄】本來涉及私領域的事，媒體有興趣形成媒體議題，但不見得會演變成公眾議題。

從平面媒體揭露這起王定宇與顏若芳疑似同居風波來看，一般民眾茶餘飯後開始議論，熟男嫩女的劇本開始後設情節，時間管理大師又換人當了，但由於當事人是政治人物，背後是否隱藏了政治上的陰謀與角力？單純的疑似桃花風波，給了更多的輿論想像空間。

從媒體議題來看，兩位都是名人，這與當年許多知名人物發生的緋聞風波不同，雙名人加乘效果，男主角出面可能都不夠？女主角也會是媒體追逐焦點。

而目前兩人危機處理來看，丟出了房東房客8000元租屋對外解釋，或是沒拍到親密鏡頭解釋兩人的清白，都無法導引閱聽人資訊需求的滿足，淡化事件沒有公開說明，如此想全身而退，讓新聞淡化，只會累積探索真相的謎，謎愈積愈多，對名人而言，總是公眾角色，無法永遠閃躲。

如果王定宇、顏若芳第一時間對外公開說明，彼此房東房客關係解釋的非常清楚，願意公開面對媒體的隱射報導，也願意接受各界的質疑，看起來是佔據了媒體版面，私領域事成了公眾議題，但實質上卻是讓事件回到合理的報導比例，一兩天事件平息後，真的可以雨過天青。

事件當事人顯然已經過了危機處理的最佳黃金時刻，羅生門的媒體照片與故事，留下了想像，信者恆信，不信者也打死不信。

當然，面對政治解讀媒體，政治人物的思考邏輯可能不同，打落門牙和血吞，也許先忍一下，最後再出招，揮出致命一擊，同情票反而歸隊。

對於王定宇妻子李淑吟而言，應該是很重要的關鍵人物，她保持沈默，媒體關切王定宇親愛的是否只有她一人，李淑吟想的不只是老公，還有三個小孩，我想這才是真實女人與媽媽故事劇本。

即使有點晚，王定宇還是應該早點公開露面說明，從閱聽人角度而言，家庭是每個人理解的倫理關係，許多人不熱衷政治，但卻能感受切身的家庭倫理。

王定宇事件，是親愛的？還是房東房客？

這不只是疑似桃色風波，還是政治人物面對媒體說真話的檢驗，王定宇沒有對外公開說明一定是致命錯誤，對外澄清是房東房客關係，但媒體已經蔓延話題，部分媒體傾向低調處理，切割了事件的公眾性，但也只是短暫效應，因為回到閱聽人角度，王定宇並沒有說清楚，留下許多想像。

過去議題設定上，媒體報導愈多，大眾會愈覺得重要，但社群媒體時代，媒體報導愈少，大眾愈想知道真相，名人面對涉己事件，要更透明公開，名人論他人或公眾事件，才會得到言論信服力。

管他親愛的是誰？房東房客也與我無關，給我事件真相就好，我們都有私領域，我們不是名人，可以不用告訴別人，他人也沒興趣聆聽，心中這把尺，可以不說，但絕不能說謊。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)