今天是世界衛生組織（WHO）宣告新型冠狀病毒全球大流行一週年，法國官員今晚說，疫情令人憂心，且變種病毒在法國已成常態。今天公布的民調顯示，近8成民眾不滿政府的抗疫表現。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今晚召開記者會更新疫情狀況。維宏表示，目前疫情再度回到第二波高峰期前的走勢，情況「緊張」且「令人憂心」。疫情最嚴重的3大區是巴黎在內的法蘭西島（Ile-de-France）、北部的上法蘭西大區（Hauts-de-France）與東南部的普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Cote d'Azur）。

維宏談到更具傳染力且更危險的變種病毒，他說，「變種病毒在法國已成常態」，法國發現的英國變種病毒株病例已占確診總數的67%，而南非與巴西變種病毒株則被良好控制，維持在6%。他分析，這就是為何確診人數變動不大，但重症患者數量卻持續上升的原因。

適逢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情滿一年，費加洛報（Le Figaro）今天公布民意調查機構Odoxa及諮詢公司Backbone聯合進行的週年回顧報告。

根據調查顯示，法國民眾對過去一年來法國政府的抗疫政策可說是怨聲載道。63%的受訪者不滿總統馬克宏的表現；66%民眾不滿去年7月上任的總理卡斯特克斯（Jean Castex）表現；65%民眾認為衛生部長維宏不夠稱職。

另外，約77%的受訪者對政府沒有信心，主要原因是認為政府「不夠清楚」（80%）、「不知道該往哪個方向走」（83%）、「沒有在正確時間做出正確決定」（73%），甚至有76%的民眾認為政府「沒說真話」。

然而，法國民眾對於政府口罩管理的滿意度有52%，對經濟危機處理的滿意度為49%；最讓受訪者不滿的是自今年一月開始的疫苗政策，不滿意度高達75%。

地方首長與企業疫情實情的決策與表現倒是受到肯定，各獲得73%與68%受訪者的稱許。

至於受訪者對自身表現的打分則呈現分歧：48%的受訪者認為民眾遵守規範；51%受訪者持相反意見。

根據週年回顧報告，這次疫情也讓法國民眾記取教訓。由於口罩和疫苗大缺貨讓人民印象深刻，52%的受訪者表示「法國企業應該重新布局供應鏈並反思其社會責任」。政府部分，則有46%民眾認為「公權力應該重新思考短程反應能力並能遠程規劃」。最後，有41%的受訪者坦承「法國人應該要少一點個人主義，多一點團結合作」。

(中央社)