【愛傳媒葉元之專欄】板橋車站旁有一大片機車停車場，是3.3公頃的「特專三」用地，中央10幾年前就承諾要在此蓋「大台北歌劇院」，但遲遲沒動作。

此案忽然露出曙光，民進黨立委張宏陸最近跳出來在板橋召開說明會，說要積極向中央爭取建設。

看似民進黨好棒棒關心地方，但大家不知道的是，這其實根本是民進黨大內宣的手法，因為這案子就是卡在張宏陸的老闆蘇貞昌那啊！

張立委此時出來，很有可能是消息靈通，知道蘇貞昌終於準備推動了，所以跑出來收割政績，但他此舉正好打臉了蘇貞昌的行政效率不彰，案子拖了一年多完全沒進展。

不過，不管這是不是蘇貞昌要做球給自己的子弟兵，但對新北市畢竟是個好事，地方都很期待。

有關「特專三」用地的開發，早在蘇貞昌2018參選新北市長時，就在電視政見會誇下海口，說若由他來當市長，100天內就可從中央取得土地，進行建設。他當時還批評新北市政府開發太慢，讓那塊地淪為全台最貴機車停車場。

現在蘇貞昌當行政院長已經兩年多，多出他當時承諾的100天甚多。而且這塊地是中央管的，行政院有實際的開發權，要做早就做了。

有人辯護說蘇沒選上市長，當然不用兌現承諾，但是蘇當時的意思是，若他有權力，他會用最快速度處理此案，他現在擁有最大權力，卻把承諾拋在腦後！

而目前特專三的案子，反而是侯友宜比較積極，元之也多次在議會提出質詢。新北市政府前後拜會民進黨政府5次之多，從去年（109）一月文化部陳報到行政院算起，此案已經在行政院躺了整整一年。

侯友宜曾當面向蘇貞昌爭取，拜託行政院盡速核定，但蘇卻回應，會找時間過去看看，「我來總是會好」，態度極其傲慢。

蘇團隊的套路，就是會把政績做給自己人，像是幫國中小學生裝冷氣的政策，明明是不分中央地方大家共同的期待，但蘇貞昌就可以硬扯說是蘇巧慧立委的建議，把政績做給自己女兒；現在「特專三」的開發，相信也是會做球給蘇系立委張宏陸，只是就民眾的角度看來，蘇貞昌施政不問地方需求，只看親疏遠近，實在悲哀！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)