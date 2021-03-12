【政新鮮】台南高雄變「慶記之都」？ 謝龍介轟綠搞壞治安

【愛傳媒葉毓蘭專欄】最近接連生重大槍擊案件讓民眾人心惶惶，媒體都大篇幅報導，台灣治安到底怎麼了？

但是我始終相信警察，也肯定他們在維持治安上的努力。尤其陳署長針對非法槍械問題非常重視，一個月內就查獲近百支，同時也要求打擊幫派，強調要刨根斷源，而且掃黑五大策略：宣誓斬除黑幫大小咖。

然而，看到3月10日台南市警局所發布的人事命令，第四分局分局長蔡進閱、副分局長及偵查隊長都調職了，原因是「近期發生社會囑目案件，為隱定治安爰予調整」。

拔官、撤換主官、拿警察開刀，治安就會好嗎？難道黑幫就一定是地方角頭跟警察有掛勾嗎？黑幫就不會到處流竄嗎？治安不好難道就只有警察的責任嗎？

警察幹部培養不易，這對警察公平嗎？黑幫大小咖有沒有掃除已經不是重點，而是治安不好竟然就拿警察大小咖來開刀，這樣對治安有幫助嗎？

請部長、署長別讓黑幫大小咖事端可以影響警察的人事調動，以撤換所長、隊長、分局長甚至是局長的方式來表達對治安的不滿，不但毫無理由，而且最後苦的還是第一線執勤同仁，不論是增加臨檢盤查、巡邏等勤務，或是讓刑事人員日以繼夜的偵辦案件，而是應該更務實的研討相關因應對策、跨單位整合協調，解決事情比換人來的有效吧！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)