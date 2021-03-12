陸媒《環球時報》12日報導，美軍印太司令部司令戴維森海軍上將相繼向國會遞交對《太平洋威懾倡議》撥款報告、與美智庫企業研究所對話、出席美參院軍事委員會聽證會，宣揚「中國威脅論」，指中國是美「21世紀頭號對手」。作為川普政府選拔任用的印太司令，戴維森忠實履行「中國威脅論的炮製宣揚者」、「制華遏華政策的規畫者」、和「懾華堵華行動的執行者」三重任務使命，始終處於執行美對華對抗政策的最前線。

報導表示，一是「中國威脅論」的炮製宣揚者：美軍印太司令部司令宣揚「中國軍事威脅論」，很大程度是要為自己擴軍備戰尋找「靶標」。此次戴維森在國會大力宣講關島已成為中國軍隊打擊目標，戴維森給出的理由是，關島已經部署的薩德系統，只能提供120度的保護，神盾系統能夠提供360度的全方位防護。此外，美海軍陸戰隊準備發展反艦導彈，去年被否決，此次在聽證會宣稱應對中國海軍構成的威脅，需要擁有陸基反艦打擊能力。

報導指出，二是「制華遏華政策的規畫者」：美軍印太司令部轄區遼闊，印太地區還存在著朝核問題、台海問題、東南亞地區反恐、南亞次大陸印巴爭端等焦點和熱點問題，這些都需要美軍印太司令部所屬軍事力量做好介入準備。

正由於所處關鍵位置，美國戰略決策部門十分願意聽取美印太司令部司令意見，即印太司令卸任後，仍希望他們發揮「餘熱」。像美軍印太司令部前司令法戈和布萊爾，在退役之後都曾被美政府派到台灣，觀摩台軍「漢光演習」，指導台軍，並向美國內做出有關台海形勢和兩岸軍力對比情況的彙報。印太司令很大程度影響或塑造著美國對印太地區政策，特別是對華政策。

遺憾的是，他們參與的規畫任務不再是聚焦如何推進美中軍事交流，而是關注如何深化對華軍事對抗，確保美保持軍事優勢。

報導稱，三是「懾華堵華行動的執行者」：近年來，美軍艦執行「航行自由行動」，在南海挑戰中國主權、過航台灣海峽、美軍艦機在中國周邊海域「雙航母」演練等各類演訓活動、對華實施威懾施壓；美軍各類偵察機在中國周邊空域頻繁動作、刺探中國軍事情況等，都是美印太司令部策畫指揮實施。

報導認為，戴維森任期已到，準備退役。即將接任的新司令阿奎利諾2018年5月出任太平洋艦隊司令，過去3年是太平洋艦隊艦機在中國周邊海域活動最活躍時期。阿奎利諾最初是由川普提名，拜登只是未反對。之所以被選中，在很大程度也因他對華立場強硬。

(中時 )