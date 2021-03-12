美國國會通過新一輪1.9兆元紓困案，道瓊指數創下歷史新高、Nasdaq指數持續反彈，成為台股電子股的神救援，比起前幾天硬拉台積電護盤，這一兩天包含半導體上中下游的IC設計、晶圓代工、封測，和被動元件、記憶體等人氣指標，總算在有了全面性的漲幅。

本波由台積電帶領半導體族群下殺的回檔，讓加權指數由歷史高點滑落，一度跌破月線支撐和萬六關卡，好不容易在台股昨反彈上漲267.89點，漲幅1.68%，電子指數上漲2.08%，這是除了紅盤2/17大漲4.09%之外，從未見過的反彈，也讓多方稍微鬆了一口氣。

台積電以今年每股盈餘約23元左右、高點679元估算，已經漲到近30倍本益比的歷史評價高檔，急速創高的股東人數，讓外資順勢逢高獲利了結39.2萬張，金額逾2440億元，也讓台積電今年以來的技術面，漸漸畫出「準」M頭型態，也就是1/21 679元和2/17紅盤668元的二個高點，以及2/1低點587元頸線，萬一跌破頸線支撐，技術面的台積電，恐有下探500元的壓力。

為穩住多方信心，一隻看不見的黑手，在近期用力護盤，試圖以時間換取空間，讓緩步上揚的季線，一起成為技術面的支撐價位，也還好美科技股回穩救援，外資昨日對台積電雖然仍是賣超，賣超幅度已經明顯每日的萬張以上，縮小到近2日3/10的2177張和3/11的1238張，賣壓總算獲得舒緩，而600元左右的台積電，也回到評價相對合理區。

同是外資賣壓重心的聯電，也在經歷了2月以來，累計賣超45.5萬張的外資賣壓之後，在3/11也轉賣為買，小幅買超2257張，以2021年每股盈餘3元推估，也從前高59.4元，約是20倍歷史高點的本益比，回檔到3/11收盤48.65元，也是相對合理的16倍附近，股價獲得支撐。

修正過高評價過後的電子半導體族群回穩反彈，短線而言，台積電即將在下周3/17除息2.5元，具有指標意義，如果能迅速填息，可望重新匯聚人氣，帶來回檔守穩過後的另一波反彈機會，但反彈越接近前高時，也難免遇到再次遇到賣壓，台積電已由高成長變成僅適合高出低進的區間整理格局。

而長線上，以本益比評價推估，合理股價 = 本益比 X 每股盈餘，因此台積電股價要能夠突破歷史高點679元的可能性有二，一是市場調升台積電的本益比，或是獲利能夠有更大幅度成長的動能時，例如當市場以持續成長的明後年獲利評價時，或者新大客戶，例如英特爾委外代工訂單更明確時，以全球領先的地位而言，台積電短線整理，長線依然看好。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)