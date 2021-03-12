私密處不適時，切記要就醫，不要因為害羞抗拒檢查而延誤了治療時機，南投一名女子誤以為下體疼痛是痔瘡，所幸就醫後確認是皮蛇，在獲得適當治療下康復。

●老婦誤以為痔瘡 指診後竟是皮蛇

南投75歲廖姓婦人，肛門處疼痛難耐，坐立難安，覺得自己罹患痔瘡，一踏入外科診間就要求醫師開立痔瘡藥膏，醫師聽聞症狀描述後，建議廖婦進行肛門指診檢查，廖婦起初直接說NO，相當排斥，在醫師詳細說明下才同意檢查，結果醫師發現患者肛門右邊長紅色一顆顆小水泡延伸至會陰部，確診為帶狀疱診，安排住院經藥物治療後順利恢復，幸好即早接受治療，未留下併發症。

●免疫力低下時 帶狀疱疹病毒趁機作亂

衛生福利部南投醫院大腸直腸肛門外科廖師賢醫師表示，當免疫力較低的時候，曾感染過水痘者就可能會引發帶狀疱疹。帶狀疱疹就是俗稱的皮蛇，身體單側可能會出現紅疹、水泡或潰瘍，呈現擴散蔓延的樣態，是由帶狀疱疹病毒(VZV)所引起，多沿著活化的該神經分枝分佈的皮節長水痘。長在不同的部位，若不即時治療，可能會引發不同的併發症，例如長在顏面時，可能會視力受損、顏面神經麻痺；長在耳朵附近可能會影響聽力；長在生殖器或肛門周邊時恐造成大小便失禁。

●肛門疼痛 醫籲就醫檢查

廖師賢醫師表示，並不是只有痔瘡才會引發肛門疼痛之症狀，肛裂、直腸腫瘤、帶狀皰疹、皮膚疾病及感染等皆有可能出現此症狀。因此及時就診並且配合診療是相當重要的，千萬不要因為害羞或而抗拒就醫，也不要自己當醫師下診斷自行購買藥物，延誤治療可能會導致不可逆的器官受損。

(中時新聞網)