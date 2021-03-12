通膨疑慮減緩，美股四指數全數收揚，道瓊指數、S&P500指數站上歷史新高，今台指期開漲0.63%、電子期開漲0.96%、金融期開跌0.8%，以電子期表現領先。

現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局，且技術面上，台股三角收斂後往上突破，目前在3月5日低點頸線支撐位置不破下，短線台股呈現震盪偏多態勢。

籌碼面來說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3968口至-14232口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5458口至-27138口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3188口至-9270口。

永豐期貨分析表示，雖然有美國1.9兆美元刺激計劃過關的利多，但短期需留意美債殖利率的變化，並觀察美國科技股周三是反彈還是轉強，短期將影響台股的電子族群走勢。

(時報資訊)