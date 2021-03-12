奇力新(2456)公布2020年財報，稅後盈餘為15.43億元，年成長38.2%，每股盈餘為5.91元，董事會決議每股配息2元；由於終端客戶需求強勁，且奇力新併入帛漢後有助於獲利能力提升，奇力新表示，今年業績可望優於去年。

新冠肺炎疫情帶動之宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流相關應用產品需求，奇力新2020年合併營收為174.38億元，年成長9.9%，營業毛利為46.66億元，年成長26.7%，合併毛利率自2019年23.21%上升至26.76%，年增3.55個百分點，稅後盈餘為15.43億元，年成長38.2%，每股盈餘為5.91元，年成長25.4%。

奇力新董事會決議每股配息2元，以3月11日收盤價計算，殖息率約1.84%。

儘管因逢農曆年長假，奇力新集團2月合併營收為11.73億元，月減28.26%，但較去年同月成長36.8%，累計前2月合併營收為28.07億元，較去年同期成長40.68%；奇力新表示，3月將持續加大產出，以滿足因假期而遞延之需求。

就各產品來看，在電感產品方面，車用市場需求明顯回溫，奇力新接單動能持續升高；模組(網路變壓器)產品方面，接單動能強勁，全力產出以滿足需求；磁性材料產品方面，歐美地區拉貨動能持續加強，新客戶與新產品經營漸見成效；無線產品方面，需求動能持續升高，出貨量逐月提升。

奇力新表示，5G、WiFi 6與宅經濟相關產品的需求將持續向上，集團將提升廠區生產效率並加速降低生產成本，以期提升公司後續經營效益，滿足客戶需求，由於電感客戶需求強勁，且公司併入帛漢後有助於獲利能力的提升，今年業績可望優於去年。

(時報資訊)