投資人對通膨上升的擔憂消退，以及上周初次請領失業救濟金人數跌幅超過預期、拜登簽署大規模激勵方案，增強了對經濟強勁復甦的預期，由科技股領軍，周四標普500指數與道瓊指數創下歷史收盤新高，那斯達克指數飆升2.5%。

疫苗擴大接種讓更多經濟領域重啟，上周美國初次請領失業救濟金人數少於預期。

E*Trade Financial投資策略常務董事Mike Loewengart表示，失業救濟金請領人數下降為本周行情帶來另一個利多，這是一個確定的信號，顯示我們正朝著疫前的生活邁出一大步。

美國最新標售240億美元的30年期公債，其標售結果未再引發利率升高的擔憂，不像上個月疲乏的7年期公債標售導致殖利率升高，令市場陷入緊張不安。

周四收盤，道瓊工業平均指數漲188.57點或0.58%，為32,485.59點。

標準普爾500指數收漲40.53點或1.04%，為3,939.34點。

那斯達克綜合指數大漲329.84點或2.52%，為13,398.67點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）下跌2.88%，收在21.91點，盤中一度跌至21.45點，創下兩周新低，顯示市場對通膨的擔憂緩解。

大型股微軟、蘋果、臉書與亞馬遜領漲，收復了近來拉回的失土，並帶動標普500指數突破2月12日創下的收盤高點（3,934.83點）。

特斯拉大漲4.7%，蘋果、臉書、Alphabet與網飛漲幅都超過3%。

道瓊指數連續第4天改寫歷史新高，而以科技股為主的那斯達克指數目前較2月12日創下的歷史高點相差不到5%，本周初的波段跌幅曾超過10%，宣告進入修正。

拜登總統提前於周四簽署了1.9兆美元新冠紓困振興法案，紀念一年前美國因爆發新冠肺炎疫情而實施封鎖措施。

Glenmede私人財富投資長Jason Pride表示，新冠肺炎疫苗開打持續帶動經濟復甦、通膨疑慮逐漸消退，加上新一輪紓困計畫，這些因素正在驅動市場。

雖然周四由科技股帶頭衝高，但價值股仍可見到一些輪動行情，自去年11月以來，價值股的表現優於價格高漲的成長型股票。

標普500指數11大類股漲多跌少，科技股大漲2.12%，漲幅最大；通訊服務股收漲1.77%，並創下歷史新高。非必需消費品類股與地產股漲幅約1.5%，亦表現亮眼。

個股方面，由軟銀集團支持的韓國最大電子商務公司Coupang以63.50美元開盤，飆升81%，讓軟銀帳面一下進帳約330億美元。不過Coupang隨後漲幅收斂，終場上漲40.71%，收在49.25美元，市值約達850億美元。此前Coupang在這個今年來美國最大宗IPO案中籌得46億美元資金。

約會應用程式公司Bumble Inc大漲10.8% ，該公司第四季營收增長意外強勁，並表示看好因疫情而被壓抑的約會需求。

所謂「迷因股」（meme）的電影連鎖公司AMC Entertainment Holdings Inc上漲4.36%，該公司表示新冠肺炎疫苗開打，以及主要電影的發行，將提振今年的營業額。

商業軟體公司甲骨文公司（Oracle Corp.）下挫6.5%，其雲端運算部門面臨來自亞馬遜與微軟激烈的競爭，上季營收落後市場預期。

(時報資訊)