瑞典王室發布新聞稿表示，王儲維多利亞公主夫婦因確診武漢肺炎，未出席今天在卓寧霍姆宮教堂（Drottningholms slottskyrka）舉行的肺炎亡者追思禮拜。

瑞典王室表示，維多利亞公主（Princess Victoria）與夫婿丹尼爾親王（Prince Daniel）只有輕微病症，正在居家隔離中。感染原因尚未確定，王室與相關單位還在釐清感染途徑。

維多利亞公主夫婦不是瑞典王室第一對染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的夫婦，今天代表維多利亞公主夫婦出席追思禮拜的卡爾菲立普王子（Prince Carl Philip）與妻子蘇菲亞王妃（Princess Sofia）曾在去年11月確診。

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）夫婦已在今年1月完成疫苗接種。

瑞典國王曾在去年4月，復活節前夕，瑞典疫情正開始白熱化時，發表演說，鼓勵醫護人員與民眾共同抗疫。王室並在今年2月第2波傳染高峰時，主動宣布取消冬季滑雪旅行。

(中央社)