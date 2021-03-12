隨著林書豪打完本季G-League所有賽事，對於自己的未來仍然充滿未知數，他在接受《紐約郵報》視訊訪問時表示，「我不確定！短期來看，我仍在等待NBA有否機會，當前聯賽還有機會的只剩NBA，就看哪支NBA球隊希望我成為他們陣容的一部分。」

「待在G-League打球，讓我感覺相當謙遜，事實上不少球迷仍在關注著我，」林書豪表示，「在台灣他們開始轉播我的球賽，也在大陸轉播不少我的球賽，我在台灣的家族成員能有機會看我比賽，一切都是網路傳播帶來的龐大效應。」

林書豪也特別提到2019年前火箭總管莫瑞發表支持香港獨立貼文，引發NBA與大陸市場之間的衝突，「就算去年NBA與大陸發生那麼多事情，大陸仍然願意轉播我在發展聯盟的球賽，我的感覺就像，哇！感謝所有支持我的球迷。」

至於林書豪的身體健康狀態，他也用自己在發展聯盟5天內出賽4場為例，「我現在身體感覺很棒，當我在5天內打了4場比賽，我的隊友陶潘問我，我的腿感覺怎麼樣？畢竟5天內打了4場，大家都會感覺累，但事實上我的感覺相當好。」

聖克魯斯勇士總教練威姆斯也幫林書豪大肆宣傳，「林書豪總是利用他的經驗幫助自己與他的隊友變得更好，就算他不再年輕了，也來到他職業生涯的尾聲，但他的職業態度仍然很足夠，也帶給年輕隊友一個最佳示範，他從來不被任何事情干擾。」

(中時 )