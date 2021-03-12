美股大漲，費城半導體指數勁揚逾4%，台積電今天股價同步走高，開盤達新台幣615元，漲6元，市值攀高至15.94兆元。

美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困法案，激勵美股大漲，道瓊指數漲188.57點，漲幅0.58%，收32485.59點，創歷史新高；標準普爾500指數漲40.53點，漲幅1.04%，收在3939.34點，同創新高。

科技股為主的那斯達克指數漲329.84點，漲幅2.52%；費城半導體指數漲4.09%。台積電美國存託憑證（ADR）止跌強彈，收在120.58美元，漲5.93%，據彭博（Bloomberg）估計，台積電市值達6253.37億美元，超越波克夏的6025.94億美元，排名重登第10。

台積電今天股價同步走高，開盤跳空達新台幣615元，漲6元，市值增加1555億元，攀高至15.94兆元，並貢獻大盤約51點。（編輯：趙蔚蘭）1100312

(中央社)