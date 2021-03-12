陸媒《環球時報》12日引述《印度教徒報》報導，印度前駐華大使顧凱傑日前發文認為，誤解傷害了印度和中國的關係。中印之間的期望錯位和誤解，尤其是印度對中國「一帶一路」倡議的擔憂以及中國對印美關係的看法，是印中之間關係惡化的根源。

文章稱，印中去年在邊境地區爆發流血衝突之前，由於對對方的普遍誤解，中印關係一直在持續下降，這導致雙方彼此缺乏信任。「兩國之間最根本的誤解是無法理解彼此的國際野心，這使他們擔心對方的外交政策是針對自己」。

報導指，顧凱傑於2016年至2017年擔任印度駐華大使，是2017年中印「洞朗對峙」期間的關鍵對話者，之後擔任印度外交國務祕書，去年退休。他10日在卡內基印度中心網站發文，通過三個不同階段追溯誤解對中印關係的影響。

文章認為，中印之間不信任的第一個階段是在2008年金融危機之後，中國開始擴大其全球作用，這在新德里引發了人們對中國試圖破壞印度利益的擔憂。「反過來，新德里對這些政策的反對在北京引發了敵對的反應。」

第二階段的標誌是兩國的領導層「加深了相互猜疑」，中國對莫迪政府的「鄰國優先」政策以及與美國的緊密聯繫持負面態度；印度則認為，中國對印度的國際利益不敏感。

最後階段是，北京的政策制定者對美印在印太地區的合作做出強烈反應，認為這是「遏制」或試圖限制中國的新興大國地位。

(中時 )