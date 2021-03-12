國民黨主席預計7月改選，黨內部分大咖已表態擬參選、選情看似激烈。國民黨秘書長李乾龍對於黨主席候選人問題，認為「沒那麼複雜」，並表示中廣董事長趙少康無法參選黨主席，因為黨主席選舉施行細則規定得很清楚，必須要黨齡滿一年，現在中常會沒人敢提出來修改，大家都怕再次陷入「因人設事」爭議，李更反問：「走回前主席吳敦義亂搞的年代了嗎？」

李乾龍11日接受香港媒體《中評社》訪問，針對黨主席選舉明確表示，現在中常會上沒人敢講關於黨主席選舉細則修改的事，「國民黨過去學的、受的教訓還不夠嗎？」因此沒人敢去做這個「壞人」。

至於高雄市前市長韓國瑜，不僅於農曆年後推出一系列公益影片，還特別關心台灣鳳梨產銷通路及鳳梨農處境，被視為復出起手式。針對韓「到底會不會選黨主席？」問題，李乾龍思考一會兒後，搖頭表示：「韓國瑜不應該啦！不應該。」

李乾龍強調「單絲不能成線，獨木不能成林」、「人心齊，泰山移」，認為國民黨已意識到團結的重要性，因為若再不團結就真的沒機會了；他身為黨秘書長的職責，就是把所有有意參選黨主席的人，都約出來大家心平氣和地的談。李指出，前台北縣縣長周錫瑋已宣布不選，為了團結，他也已約了下周三要去拜訪智庫副董事長連勝文的長輩，新北市前市長朱立倫那邊也已在溝通。

(中時新聞網)