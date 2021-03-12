許多家長都會把小孩在過年領到的紅包存到銀行，希望從小培養儲蓄習慣，不過藝人郁方昨（11日）突然在臉書發文怒斥：「某某銀行真是爛透了」，至於會讓她如此動怒的原因，主要是把孩子壓歲錢存去公營銀行，沒想到經手人員算錯錢後，還要求補回正確數目，讓她氣到破口大罵。

郁方表示要把小孩的壓歲錢存進銀行，由於鈔票面額都不同，擔憂自己數得不夠正確，便請銀行行員幫數正確數字，只見對方分別用數鈔機和紙筆計算，確定金額是66200元，沒想到入帳後接到另一位行員致電，用極差口氣表示少收到4000元，目前已經在調監視器，希望郁方儘快把差額補齊，疑似懷疑她把錢偷走，讓郁方氣到火冒三丈怒斥：「調監視器我就應該害怕嗎？又不是我偷的，錢也是交給你們，也是你們跟我講的數字，憑什麼叫我現在就過去付錢？又不是我欠錢」。

某某銀行真是爛透了⋯ 請大家把錢存進民營銀行不要去公營銀行￼￼ 小孩把壓歲錢交給我，我拿到銀行去幫他存款，因為有$2000大鈔， $1000大鈔， $500鈔票，... 由好門媳婦的秘密生活郁小方發佈於 2021年3月11日 星期四

沒想到事隔幾小時後，換另一位行員致電要她在銀行下班前把錢補齊，讓她氣到打電話去總行客訴，雖然銀行經理不斷跟她致歉，但依舊要她補齊4000元，讓她在臉書求救：「臉書大神有誰是律師？可以告訴我這件事情怎麼處理？問題不在於那4000塊錢，這明明就應該是銀行的錯誤吧」，沒想到揚言要把小孩存款戶頭取消，卻獲得「那是總行的事，我們這裡不辦這個業務」的傻眼答案，因此呼籲：「請大家把錢存進民營銀行，不要去公營銀行」。

對此，網友紛紛回應：「公營銀行的態度一直以來都很強硬又沒禮貌」、「在櫃檯就銀貨兩訖了，怎麼可能有事後才說少給的，如果是我絕對不補給他」、「照道理說行員已在妳面前確認過才讓妳離開，後續有問題是行員的責任」。

(中時新聞網)