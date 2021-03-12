台橡(2103)2020年下半年營運回升，尤其去年第4季轉盈，使得全年每股虧損縮小到0.03元。同時，也處分高雄仁武土地，處分收益8.82億元預計第2季入帳。台橡也預期，今年大陸車市不錯，印度去年解封後擺脫疫情影響，今年需求看俏，今年上半年產業持穩向上。

去年第4季大陸汽車產業復甦、歐美客戶開始補庫存，需求暢旺，台橡2020年第4季營收63.88億元，季增13.93％，年減6.65％，毛利率12.5％；稅後淨利2.68億元，較上季轉虧為盈，年增1.58倍，每股盈餘0.32元。2020年營收240.24億元，年減16.9％，毛利率12.22％，稅後虧損0.22億元，每股虧損0.03元。雖然小虧，但通過每股擬配發現金股利0.36元。

董事會也決議以原本閒置的高雄市仁武區竹園段的多筆土地及建物，出售予成大雄開發公司，總交易金額12.2億元，處分收益8.82億元，預計第2季入帳，每股稅前貢獻約1元。

台橡認為，市場復甦沒有改變，中印需求續強，印度除了有政策保護外，美國針對泰、越等四國等祭出輪胎反傾銷稅率，由於印度銷美沒有這個問題缺口由印度補上，讓台橡轉投資的印度今年貢獻可期。

台橡南通實業去年建置的SDBS生產線，去年底開始商轉，1月起產線已經全產全銷。越南廠目前從岡山開始轉移高階的鞋材生產線，1月已經正式開工，當初設計年產能7000噸，雖然開工初期利用率仍低，今年新產能會逐步上來。

(時報資訊)