軸承廠-兆利(3548)董事會決議辦理私募國內可轉換公司債或私募現金增資，私募普通股股數及私募國內可轉換公司債發行時預計可轉換普通股股數合計不超過2000萬股，引起市場關注是否將引進策略聯盟股東？對此，兆利董事長劉光華表示，私募案屬備案，目前尚無策略聯盟對象。

全球新冠肺炎疫情帶旺NB產業，兆利去年業績也先弱後強，2020年合併營收為55.46億元，營業毛利為11.27億元，營業淨利為3.09億元，稅後盈餘為3.02億元，每股盈餘為5.03元。

兆利董事會決議辦理私募國內可轉換公司債或私募現金增資，其中私募國內可轉換公司債擬採一次或分兩次向特定人募集資金，上限為16億元，私募普通股股數及私募國內可轉換公司債發行時預計可轉換普通股股數合計不超過2000萬股，由於私募額度不小，是否引進策略性股東引起關注。

對此，劉光華表示，私募案屬備案，尚無策略聯盟對象。

NB及Monitor需求穩定，兆利前2月合併營收為10.21億元，年成長67.79%，兆利表示，由於去年同期受疫情影響基期低，今年第1季業績可望遠優於去年同期。

(時報資訊)