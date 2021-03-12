美股消息面：

1.美元走軟，以及美國燃料油庫存大減與德州煉油廠恢復運作，使投資人預期原油供過於求將是短期現象，周四國際油價大漲逾2%，連漲第2天，並創下近一周來最大漲幅。周四紐約期油收漲1.58美元或2.5%，為每桶66.02美元。倫敦布蘭特期油收漲1.73美元或2.6%，為每桶69.63美元。

2.歐洲央行承諾將壓低借貸成本，以及美國30年期公債標售結果顯示債市需求足夠，帶動殖利率持穩，市場避險需求降溫，周四美元走軟，尾盤ICE美元指數下跌0.41%，報91.435，連跌第3天，盤中一度觸及一周低點。歐元兌美元上漲約0.44%，報1.19815美元，今年以來歐元下跌約2%。

3.美元走軟與美國公債殖利率回落帶來支撐，周四紐約4月期金微升80美分，漲幅不到0.1%，收在每盎司1722.6美元。

4.美國勞工部公布，上周（截至3月6日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少4.2萬人，為71.2萬人，少於市場預期的72.5萬人。上周首次請領失業救濟金人數4周均值為75.9萬人，較前一周減少3.4萬人。截至2月27日當周，美國續領失業救濟人數較前一周減少19.3萬人，為414.4萬人。

(時報資訊)