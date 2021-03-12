當地時間3月11日，中國駐英國使館楊曉光臨時代辦接受英國廣播公司（BBC）廣播四台「今日」欄目主持人尼克·羅賓遜網路直播採訪，就全國人大完善香港特區選舉制度闡明原則立場，並批駁錯誤言論，就涉疆問題回擊不實指責。楊曉光譏諷BBC，知道網友叫你們「英國偏見公司」嗎？

主持人提問，中國全國人大剛剛接近全票通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，無人反對意味著不民主，中央政府是否意在使香港與大陸趨同，即只有獲政府許可的人才能參加選舉？

楊曉光表示，中西方對民主看法不同，政治制度需要符合一國國情，選舉制度與時俱進是各國通行做法，英國議會制歷經數百年變遷才日臻完善。完善香港特區現有選舉制度旨在確保香港長期繁榮穩定和愛國者為主體的「港人治港」，符合香港人民長遠利益。

針對愛國是否等同於愛中國共產黨的提問，楊曉光表示，西方媒體對中國共產黨帶有根深蒂固的偏見。中國共產黨是中國的執政黨，奉行以人為本理念，全心全意為人民服務，愛國和愛黨在中國是一致的。

針對如何看待英國外交大臣剛剛就涉港問題所作表態及一些英議員叫囂對華制裁的提問，楊曉光表示，香港問題完全是中國內政，事關中國核心利益，中方將堅決捍衛核心利益，奉勸英方不要低估中方捍衛國家利益和尊嚴的決心。英方應立即停止以任何形式干涉中國內政。

楊曉光表示，中國已是世界第二大經濟體，也是120多個國家的最大貿易夥伴，對華所謂「制裁」不可能得逞。

針對中國「迫害」維吾爾族證據確鑿、是否應受到制裁的提問，楊曉光表示，BBC涉華報導充滿偏見，在涉疆問題上屢屢炒作虛假信息，謊話連篇。楊曉光譏諷：你們知道中國網民把你們叫做「英國偏見公司」（British Bias Corporation）嗎？

楊曉光駁斥主播所提到的圖片是偽造的，新疆「種族滅絕」的說法更是荒謬至極。過去40多年里，新疆維吾爾族人口增長了1倍多，從555萬增長到1200多萬。中國政府保護新疆少數民族傳統文化和宗教信仰，維護新疆經濟發展和社會穩定。這怎麼能叫做「種族滅絕」呢，有這樣的「種族滅絕」嗎？

該節目於當日上午黃金時段在BBC廣播四台播出。

(中時 )