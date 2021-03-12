日本傑尼斯天團「V6」不僅能唱跳能演戲，成員們甚至很幽默，曾主持《校園瘋神榜》節目長達11年，成為眾多觀眾學生時期最難忘的回憶之一，而在停播多年後，《校園瘋神榜》曾以「一夜復活」特別節目形式，以原班底重現當年經典單元，其中，有位男同學在頂樓喊出對女友「每晚要求」的控訴，近來被翻出，讓眾人看到笑哭。

經典綜藝《校園瘋神榜》在2008年播出最後一集節目，讓死忠觀眾感到悲傷，不料事隔多年，在V6出道周年、節目周年等時刻，電視台驚喜製作了特別節目，讓《校瘋》期間限定復活，其中，過去節目中讓人又哭又笑的單元「未成年主張」，也被重現，V6在2018年主持《V6の愛なんだ2018》，就搬出了這個單元，當時有名男高中生，站上了屋頂，對著底下交往7個月的女友，說出真心話。

男學生上了屋頂不是告白，卻是控訴女友每晚都會先傳line訊息，問他在幹嘛？接著電話就來了，一聊就是整晚，直到天亮才罷休，而且不是偶爾，而是一連數天都這樣，男同學體力實在沒辦法負荷，因此鼓起勇氣上節目，公開對女友喊話：「至少禮拜天讓我休息一下吧」。

而站在樓下的女方聽到男友的血淚請託，沒有生氣，反倒露出嬌羞的笑臉，解釋自己太愛男友，所以不會讓他休息的，男方聽到這句話當場愣住，接著崩潰回應：「勞動壓榨！」，眾人當場笑爆，而這段影片最近被大陸網友挖出後又瘋傳，登上了微博熱門影片，有不少網友看完表示羨慕，苦笑「單身狗不懂這煩惱」、「至少有女友」。

(中時新聞網)