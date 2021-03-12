香港特區行政長官林鄭月娥指出，關於完善香港特區相關選舉制度的修法時間非常緊迫。她透露，今年兩個重要選舉的舉行時間或將對調，先舉行負責選出行政長官的選舉委員會選舉，再舉行香港立法會換屆選舉，而屆時，新一屆立法會更將產生選委會的新組別。

大陸全國人大常委會根據憲法、香港基本法和全國人大有關決定的授權，結合香港特區具體情況，制定相關法律並決定列入香港基本法附件三後，將由香港特區在本地公佈實施。

林鄭月娥接受鳳凰衛視專訪時表示：「不過，距離下一屆香港特區行政長官選舉，只剩下一年時間。正常情況下，下一屆香港特區行政長官將在明年三月經選舉產生，因此，修法的時間非常緊迫。」

林鄭月娥說：「時間非常緊迫，可以說就剩12個月了。當全國人大常委會修訂了附件一、附件二後，就會交給特區政府進行本地立法。我們的工作就是要草擬相關的修訂，然後提交給本屆立法會審議通過，通過之後就進入具體安排選舉。現在大家都應該清晰有三場選舉，分別是選舉委員會的選舉，這個當然是經調整後的選舉委員會，這次改善調整後的選舉委員會，然後是立法會，然後是我剛才講的明年三月就要選行政長官，所以可以說是一步接著一步。」

記者提問：「所以照你剛剛所說，其實是否可以確定地說，接下來會先進行選委會的選舉，之後才到立法會選舉，之後再到明年的行政長官選舉。」

林鄭月娥表示：「從邏輯上來講，因為賦予了經過調整的選舉委員會，除了有以前的功能，去提名行政長官的候選人，以及投票選出行政長官候任人讓中央來任命，現在又多了一個功能，這個功能就是要透過自己選舉產生一定數目的立法會議員，以及要負責提名這些選立法會議員的候選人。所以從邏輯來講，應該是選舉委員會的選舉是先舉行的。」

(中時 )