53歲許志安情牽鄭秀文多年，2013年終於開花結果結婚，2019年卻爆出他和小他22歲、港姐出身的黃心穎在計程車上熱吻風波，被港媒稱為「安心偷食」。事隔兩年，最近傳出許志安打算復出，第一步就是先到台灣拍電視劇，並獻唱主題曲，而黃心穎至今消失在螢光幕前，還傳出跟舊東家無綫考慮解約。

許志安過去和鄭秀文幾度分分合合，8年前結婚成為夫妻，2年前男方和黃心穎在計程車上熱吻影片瘋傳，許志安第一時間決定獨自開記者會認錯，他在記者會上聲淚俱下自責：「我是個壞掉的人」、「是個沒靈魂的人」、「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，自知他的行為傷害了身邊愛他的人，許志安強調希望接下來時間他能夠彌補反省自己過錯，並特別點名：「對不起Sammi（鄭秀文）」。

鄭秀文之後宣布原諒許志安。（圖／翻攝自鄭秀文Sammi微博）

隨後，鄭秀文發文選擇原諒，認為這是夫妻婚姻重要的一刻，「人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊」，強調會對丈夫不離不棄，一起牽手祈禱希望能早日挺過這關。而黃心穎發道歉文後，隨後躲到美國避風頭，之後又回到香港，今年初傳出因她和TVB仍有8年合約，公司冷凍的態度，讓她無法接其他工作，一度主動要求解約，但不久她又改變心意，拒絕簽解約書，讓外界摸不著頭緒。

許志安小三黃心穎至今仍無法復出。（圖／翻攝自黃心穎Jacqueline微博）

而許志安回到鄭秀文懷抱後，去年傳出兩人已和好如初，常被路人野生捕獲在咖啡館吃下午茶。據《東網》，許志安最近為了回到鏡頭前動作頻頻，本來最近有機會上節目《博愛歡樂傳萬家》，和張衞健、梁漢文、蘇永康組成的BIG FOUR一起同台，卻被取消，4月他將來台先接受隔離，之後接拍新戲，預計停留一個月，而最近他也為了更上鏡，努力跑步健身，希望回歸往日榮景。

(中時新聞網)