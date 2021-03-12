先前在遊戲直播說出嚴重歧視猶太人言論的熱火中鋒里納德，這下子真的自捅馬蜂窩了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日爆料，里納德將被聯盟重罰5萬美元，還被要求參加文化多元化教育訓練，以及一周內禁止參加任何熱火活動。

「里納德的言論充滿傷害性，完全不可原諒，這種冒犯性的言論在NBA與當今社會沒有容身之處，他昨天已跟相關官員溝通，好好認知自己言論帶來影響，」擁有猶太裔的NBA總裁席爾佛表示，「我們認為他相當後悔，卻必須告誡他的行為不可原諒。」

根據美國八卦媒體《TMZ》接著報導，里納德已經私底下聯繫相當多的猶太人組織與領導人，期望自己不要因此遭到NBA封殺，不少猶太人組織也都有著正面回應，強調不想就此毀掉里納德，希望可以幫助他藉由這次經歷當中學習與成長。

但在NBA，不僅席爾佛是猶太人，前NBA總裁史騰與熱火老闆阿里森也都是猶太裔出身，本季待在熱火早就遭到冷凍的里納德，這下子更是沒有任何能在熱火重新出發的機會了，接下來熱火很可能盡早把他釋出，畢竟這股種族歧視爭議影響球隊士氣。

(中時 )