3年前已婚的方姓男子外遇羅姓女子，他陸續給對方90萬500元，後來方男打官司主張，羅女以公開不倫關係威脅要求返回90萬多元，台灣高等法院維持一審判決，認定雙方間沒有債務關係，且羅女也不是要求方男離婚而獲取金錢，駁回方的請求、羅不須還錢定讞。

方男提告主張，他在2018年與羅女交往，她以向他配偶公開不倫關係，脅迫他存入現金至她帳戶共90萬多元，且對方承諾如果他與配偶離婚即願歸還系爭款項，隔年他離婚羅女卻未還款，因此提告請求清償借款。

羅女說，方男隱瞞婚姻關係與她交往，她在交往期間協助方處理公司行政事務，他於是無償贈與她90萬多，減輕伊生活負擔，後來她發現方男已婚後即與其分手，未曾脅迫方交付系爭款項，兩造間也未成立消費借貸契約。

一、二審都認為，法律行為有背於公共秩序或善良風俗者，無效，就算方男與羅女以方離婚為歸還款項的口頭契約，但方當時尚未與配偶離婚，且該約定以破壞夫妻關係為給付之條件屬無效，2人無契約關係羅女不須返還90萬多元確定。

(中時 )