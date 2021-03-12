樂觀情緒增，周四美國原油期貨上漲2.5%；據了解，美國總統拜登(Joe Biden)，所提出的1.9兆美元紓困案，已提前於本周正式完成簽署，首波1400美元紓困金支票，將於本周末發放予民眾。
此外，上周美國初領失業金人數降至4個月以來低點，顯示就業市場復甦跡象濃厚，提振買盤信心。分析師表示，石油輸出國組織(OPEC)上修了今年原油需求預期，加上汽油庫存的驟降也幫助推高油價，認為先前原油供應過剩狀況將是短期現象，對油市抱持樂觀態度。其中美國原油漲幅2.5%，倫敦原油漲幅2.6%。
美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲1.58美元，報每桶66.02美元；4月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.96美元；4月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖2.14美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲1.73美元，報每桶69.63美元。(商品行情網)
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