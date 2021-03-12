新北市中永和一代開發早，區域內許多建物的屋齡超過40年，且由於人口稠密緣故，建商想整合一塊大面積的建地難度較高，因此當地新推建案，基地面積多在300~400坪之間。美聯開發經過多年協調，於景新街整合一塊面積達1,128坪的建地，推出中和區睽違20年之久的鋼骨結構建案「太陽帝國」，甫推案即造成瘋搶，近期售服中心也已順利入駐，準備在完銷倒數階段為消費者進行後續服務。

太陽帝國近捷運南勢角站與景平站，住戶通勤便利/業者提供

【鄰近捷運大站通勤便利 太陽帝國享地段優勢】

「太陽帝國」位在新北中和景新街上，步行至捷運南勢角站或景平站只要花3~4分鐘的路程，而從景平站出發，僅需6站即可抵達板橋，銜接台鐵與高鐵交通網，若開車通勤，周遭則有64快速道路、環河快速道路，以及水源快速道路，交通可謂十分便利。

生活機能部分，「太陽帝國」位處興南商圈，周圍則有南勢角市場、黃昏市場與中和行政中心加持，中和地區開發早，區域內店面林立，多間知名連鎖商家如全聯、大潤發、麥當勞等進駐，滿足居民食衣住行各種需求。其中，景新街因有多家銀行在此設立分行，獲得「銀行街」之稱，生活條件相當優異。

太陽帝國內部格局方正，坪數介於21~39坪之間/中時新聞網攝

【罕見SC鋼骨結構增添安全保障 大師級設計展現地標架式】

「太陽帝國」採用的是SC鋼骨結構，連續壁厚度介於100~110公分，且深達41米，直抵堅硬的凝灰岩層。在進行柱內灌漿作業中，採用由下往上灌漿的方式，有效減少柱內氣孔產生，並採用10,000磅水泥，讓地基更為穩固。在抗震部分，全棟配備144組BRB制震器，搭配使用厚達5~7公分的SN鋼材，能抵抗6級以上地震，安全更上層樓。

「太陽帝國」不僅擁有堅固結構體，在外觀表現上也毫不含糊，特別邀請先前北京奧運水立方設計團隊—澳洲PTW建築師事務所操刀設計，結合中和地區人文景觀，打造具層次感高樓地標。內部更設計長達40米五星飯店等級迎賓車道，質感上跳脫出雙北一般建案，集雄偉與華麗於一身。建築內1~3樓全部設計為公設，配有健身房、廚藝教室、兒童遊樂區，空間寬敞且實用度高。

【相隔頂溪一站房價更實惠 太陽帝國深受換屋族喜愛】

南勢角距離頂溪僅隔一站，在房價上就顯現出落差，頂溪站一代房價約在每坪70萬左右，而南勢角站附近則可以看到6字頭，「太陽帝國」目前開價為每坪62~72萬之間，價格親民，以CP值來說相當優異，因此深受換屋族和退休族群的喜愛，目前賣出8成，即將在今年底完工交屋。

售服中心喬遷 太陽帝國進入完銷倒數

(中時新聞網)