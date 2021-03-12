被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇日前在臉書PO影片影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭藻礁保護工程款約7000萬，引起外界撻伐。同黨台北市議員王世堅痛批王浩宇行為一粒老鼠屎壞了一鍋粥，更表示會提案開除王浩宇，此話一出，網友大讚王世堅真是個男人！

王世堅昨（11日）在政論節目《國民大會》中表示，許多對環團的攻擊，都是來自某位他連名字都不想提的被罷市議員，把這市議員的名字和民進黨掛一起，是對民進黨的「潑糞」。至於網路上的評論和看法，王世堅認為，台灣網路世界自由且多元，但不能代表民進黨或綠營支持者的觀點，都是那傢伙在興風作浪和搞鬼。

王世堅痛批，王浩宇之所以被罷免，就是激怒社會善良，「這是不分藍綠，在我們國內政壇，都應該讓這個人出局」。王世堅進一步指出，民進黨有40萬名黨員，王浩宇只是「40萬分之一」，但王浩宇「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」，所以「我會在我們黨內具體建議開除『這個傢伙』，民進黨上下從來沒有誣衊或攻擊過任何環保團體，尤其是潘老師，他們長期就是民進黨的盟軍、友軍，從過去到現在，民進黨就是和他們站在一起」。

對於王世堅提出要民進黨開除王浩宇一事，批踢踢網友表示，「支持恰吉」、「推恰吉」、「開除王浩宇，應該是很有趣的事，王浩宇不知道會不會反咬民進黨」、「恰吉自己就民進黨金主，沒在怕的」、「王浩宇現在只會在粉專討拍，可憐」、「王真的腦筋清楚」、「拜託不要開除王浩宇，留在dpp敗票多好」、「別，少了佛地魔，其他陣營很難贏」、「王世堅就是真男人」。

(中時新聞網)